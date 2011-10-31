EFSF主管：与中国不会速达协议 但相信中方将继续购债

路透北京10月28日电---欧洲金融稳定机构(EFSF)主管雷格林(Klaus Regling)周五希望中国提供金融支持,以帮助欧洲解决债务危机,并称尽管短期不会迅速达成协议,但他仍相信,中国政府将继续购买由该机构发行的债券.

雷格林在北京与多位中国官员进行协商,而前一日欧元区领导人艰难达成了一项因应两年之久的危机的协议.尽管如此,意大利和西班牙仍在金融市场上承压.

欧洲峰会周四凌晨在布鲁塞尔达成协议後,法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)立即致电中国,寻求金融帮助,并称中国政府"可发挥重要作用."

然而,即使这位法国领导人积极兜售该协议,但他似乎没有获得任何明确的承诺.

若希望中国和其他国家支持该协议,欧洲领导人现在面临了敲定计划细节的压力.雷格林称,他预计中国政府会继续购买EFSF发行的债券.

"众所周知,中国具有投资盈馀的特别需求,"雷格林在北京的一场新闻发布会上表示,其所指的是中国位居世界第一、3.2万亿(兆)美元的外汇储备.

雷格林谈到,希腊救助协议是一个特别案例,他认为该协议将不会照搬到其他国家.

法国称,中国的投资将提振欧元区的信心.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)表示,"事实上,中国是国际货币基金组织(IMF)第三大股东,如果中国想借道IMF参与--不是为了援救希腊或欧元--而是以投资的方式参与,这也是一种信心的表现."(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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