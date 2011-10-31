缅甸称高度重视与中国友好合作关系

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京10月30日电---新华社报导称，缅甸内政部长哥哥（Ko Ko）周日向中方表示，缅甸高度重视与中国的友好合作关系。
此前缅甸政府宣布暂停中国牵头的密松水坝项目，且中国船员在湄公河遭袭遇害，均可能影响到两国关系。
36亿美元的密松水坝项目位于缅甸北部，主要由中国企业出资修建，在缅甸民众抗议数周後，总统吴登盛上月宣布暂停该项目。此後中国呼吁双方通过友好协商妥善处理相关事宜。
10月5日，有13名中国船员在湄公河泰缅边境附近遭袭遇害，亦令中方感到愤怒。
缅甸内政部长在京与中国公安部长孟建柱会谈时称，缅甸仍将是中国的友好邻邦。
新华社援引其说法称：“缅甸政府高度重视与中国的友好合作关系，愿与中方共同努力，加强在湄公河流域的执法安全合作，采取有效措施打击危害本流域安全的跨国犯罪活动，维护湄公河国际航运安全。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。