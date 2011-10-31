31日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日是10月份最後一个交易日，A股市场并未延续上周强劲的反弹势头，早盘呈现窄幅震荡整理走势，受到楼市调控不放松的影响，地产股早盘一度大跌并拖累股指，盘中个股分化明显，午盘沪综指报收于2460.41点，下跌0.53%。
从技术层面分析，经过连续的上涨後，大盘短线出现调整当属正常，尤其上周五跳空突破小双底的颈线位2450点後，有回落整固的要求，短期看大盘反弹趋势并未改变。
笔者认为，在目前位置，虽然大举上攻的动能仍略显不足，但股指也很难有大幅下跌空间，市场整体的逐渐企稳，给个股带来了活跃的空间。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。