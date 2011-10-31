31日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

今日是10月份最後一个交易日，A股市场并未延续上周强劲的反弹势头，早盘呈现窄幅震荡整理走势，受到楼市调控不放松的影响，地产股早盘一度大跌并拖累股指，盘中个股分化明显，午盘沪综指报收于2460.41点，下跌0.53%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日是10月份最後一个交易日，A股市场并未延续上周强劲的反弹势头，早盘呈现窄幅震荡整理走势，受到楼市调控不放松的影响，地产股早盘一度大跌并拖累股指，盘中个股分化明显，午盘沪综指报收于2460.41点，下跌0.53%。

从技术层面分析，经过连续的上涨後，大盘短线出现调整当属正常，尤其上周五跳空突破小双底的颈线位2450点後，有回落整固的要求，短期看大盘反弹趋势并未改变。

笔者认为，在目前位置，虽然大举上攻的动能仍略显不足，但股指也很难有大幅下跌空间，市场整体的逐渐企稳，给个股带来了活跃的空间。（完）

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