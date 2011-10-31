美元兑日圆在日本当局干预下冲高 亚洲股市走低

* MSCI日本以外亚太股指下跌,日经指数因日圆贬值而大涨

* 美元兑日圆因日本当局干预而冲高,此前曾触及纪录低点

* 市场在大涨後将迎来修正

* 黄金跌逾1%,白银跌逾2%

路透东京10月31日电---亚洲股市周一下跌,同时贵金属走低,因美元兑日圆在日本干预後升至三个月高位,促使投资者对贵金属上周涨势获利了结.

美元兑日圆大涨逾4%至79日圆上方,数小时前曾短暂跌至二战以来的低点75.31.美元指数升1.3%.

日本财务大臣安住淳称周一日本单方干预了汇市,但拒绝对干预的规模置评.

美元上涨导致现货金下跌逾1%,现货银亦下跌逾2%.

日本股市日经指数收复稍早失地上涨近1%,因日圆下跌,稍早一度下跌0.6%.日圆持续走强引发市场对日企业绩的担忧.

美元承压,因上周欧洲达成解决债务危机框架协议之後,投资者谨慎地重返风险资产.

"自10月初以来美元疲软,空头回补操作以及市场超买足以引发一波回调,"大和资本市场除日本外亚洲区域首席策略师Colin Bradbury说.

他称,"在技术性买超区域强力走升後,市场将准备好了结获利."

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太股指周一跌0.9%,上周录得近三年最大单周涨幅,受惠于欧债危机解决计划激发市场大幅攀升.

摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指周五尾盘升0.5%,此前一度触及近三个月高位,并录得自2009年7月以来最大周升幅.

美国股市周五涨跌互现,结束连续四周连升走势.10月有望录得自1974年以来最佳单月表现,受惠于公司业绩喜人.默克(MRK.N)和雪佛龙(CVX.N)周五双双拿出超预期的季报.

CBOE波动性指数周五跌至近两个月低位.

**注意力转向美国**

投资者的注意力现在由欧洲转向美联储货币政策会议以及包括就业报告在内的美国经济数据等重要事件,以研判美国经济形势.

"风险偏好动能依然完好,美元压力料持续,市场注意力由欧洲转向美国数据面和美联储,"摩根大通驻日本首席策略师Junya Tanase表示.

"欧盟峰会过後全球股市都出现跟进式买盘,表明有其他因素在支撑市场人气,比如对美国进一步放宽政策的预期,寄望美国经济和企业财报不会那麽糟糕,"他说.

欧元兑美元下跌0.8%,因日本干预汇市推动美元上扬.

欧元兑美元上周四触及1.4247附近的七周高位,本月有望上涨近6%,创逾一年来最佳月度表现.但有关周四欧央行可能降息的不确定性暂时可能限制其涨势.

意大利周五标售公债反应疲软,也凸显出欧债问题进展的脆弱性.意大利10年期公债收益率较德国可比公债利差在该项标售之後扩大至378基点,日内走阔约10基点.

意大利此次标债收益率升逾6%,创该国加入欧元区以来最高.这是意大利在欧元区决策者上周四达成协议以削减希腊债务负担,并扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)规模後的首度公债标售.

该项协议仍缺乏具体施行细节,其中一个关键问题是为纾困工具筹集资金.

欧洲金融稳定机构(EFSF)主管雷格林(Klaus Regling)周五表示,与中国不会迅速达成协议,但相信中方将继续购买由该机构发行的债券.

亚洲信贷市场持稳,iTraxx亚洲地区除日本以外投资级指数周一几无变动.

市场可能会承受压力,发债人正在关注今年最後一季的短期机会.另外,在资金流入本地区的情况改善之後,他们对发债也跃跃欲试.

截至10月26日的当周,新兴市场债券基金持续获得资金流入,其中48亿美元流入高收益债,是追踪机构EPFR Global自2003年开始纪录以来的最大规模.

本地货币计价的债券首度获得资金净流入,此前连续五周呈现净流出.另外,硬通货债券资金连续第二周获得流入,此前四周为净流出.(完)

--编译 隋芬/李爽/李春喜/石冠兰/李婷仪;审校 郑茵/侯向明/王兴亚/白云/隋芬

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