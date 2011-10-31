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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 31日 星期一 13:17 BJT

科维托娃加冕WTA总决赛冠军

2011赛季WTA伊斯坦布尔年终总决赛周日落下帷幕，温网冠军科维托娃继续出色发挥，以7-5 4-6 6-3击败白俄罗斯选手阿扎伦卡，捧走175万美元冠军奖金。同时，此次胜利也帮助她锁定了WTA排名第二的位置，与世界排名第一的沃兹尼亚奇差距也不远。路透

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