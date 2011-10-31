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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 31日 星期一 13:17 BJT

巴萨5-0横扫马洛卡

周六在西甲联赛一役中，上半时梅西17分钟内连入三球，下半时昆卡与阿尔维斯分别进球，最终帮助巴塞罗那主场5-0横扫马洛卡，10场比赛後巴萨共计积24分，落後西甲领头羊皇家马德里1分。皇马在另外一场比赛中1-0胜皇家社会。路透

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