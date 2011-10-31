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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 31日 星期一 13:18 BJT

尤文2-1胜国米

意甲领头羊尤文图斯在意大利德比中2-1击败国际米兰。全部三个进球均来自上半场，武齐尼奇补射为斑马军团先拔头筹，比赛进行到第28分钟，麦孔为国米扳平赛场比分，随後马尔基西奥(右)进球，使得尤文再次领先，随後双方均再无建树。路透

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