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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 31日 星期一 13:17 BJT

阿森纳5-3胜切尔西

周六英超联赛一场焦点大战在斯坦福桥球场开战，切尔西主场3-5不敌阿森纳，其中范佩西为枪手上演帽子戏法，桑托斯与沃尔科特各进一球。兰帕德、特里与马塔为切尔西分别贡献进球。同时在另外一场比赛中，曼城主场3-1胜狼队，继续领跑英超积分榜。路透

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