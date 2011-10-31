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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 31日 星期一 13:16 BJT

NBA宣布再取消两周常规赛

NBA联盟周五宣布再取消两周的常规赛。劳资双方继续僵持不下，争议解决似乎遥遥无期，目前NBA停摆已近四个月。这也是联盟第三次因停摆取消比赛。此前NBA季前赛以及原定11月1日开始的2011-12年常规赛前两周比赛均已被取消。路透

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