曼谷经受洪峰考验 命系城防体系

路透曼谷10月30日电（记者 Apornrath Phoonphongphiphat/Robert Birsel）---泰国首都曼谷防洪能力周日经受了洪峰考验，市中心可能会逃过数十年来最大洪灾袭击。但是，对于被淹没的郊区和其他省份，则几乎没有什麽值得庆幸的，对疫情的忧虑持续升温。

自7月以来，泰国洪水已造成至少381人死亡，200多万人受到影响。官方已经调降这个东南亚第二大经济体的增长预期。同时，洪水还造成全球多家汽车和电脑零部件制造商供应中断。

从湄南河南下的洪水，与曼谷以南20公里处泰国湾的洪峰相遇，人们担心曼谷临时防洪设施或将被冲毁。

湄南河洪水穿越曼谷，流经金色庙宇和木头房屋。泰国湾的洪水使该河水位上升到海平面以上2.5米左右，仅依靠堤坝和沙袋岸堤勉力维持。

泰国总理英拉称，曼谷的命运系在该市防洪体系上。

她说：“它（防洪）取决于海水水位，有时我们放置沙袋的稳固程度也至关重要。希望沙袋足够稳固，如果沙袋不倒，就没什麽问题。”

她并称，高水位预计持续到周一，周日的水位已比周六低。她也表示，人民不应该失去信心，“我们将很快恢复如常。”

不过危险远未结束。

防洪部门表示，“大量洪水”正从北部而来，涌入Taling Chan区西部一个运河中，已经建议当地居民转移。

在湄南河西岸的Thonburi地区，大多数人在过去几天一直在齐腰深的洪水中挣扎、保护财产。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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