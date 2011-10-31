兰渝铁路施工路段发生翻车事故 23人死5人重伤

路透上海10月29日电---新华社称，周六在甘肃临洮县漫洼乡境内兰渝铁路施工现场，一辆运送施工人员的车辆翻车，造成23人死亡，5人重伤。

中国经济多年来保持快速增长，在铁路基础设施方面亦投入巨资，建设连接全国各地的交通网。

但今年7月温甬线发生特大动车事故，造成40人死亡，民众对交通运输安全感到愤怒，有关部门近期已经暂停新建铁路项目。

9月，上海地铁发生42年来最严重追尾事故，再次引发外界对中国以牺牲安全为代价，换取经济的飞速发展的担心。

新华称，尚不清楚，兰渝铁路施工现场事故发生时，车内有多少人，以及伤亡人员是否均为施工工人。

新华援引当地铁路部门发言人的说法称，初步调查结果显示，事故原因可能是刹车失灵。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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