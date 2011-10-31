兰渝铁路施工路段发生翻车事故 23人死5人重伤

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透上海10月29日电---新华社称，周六在甘肃临洮县漫洼乡境内兰渝铁路施工现场，一辆运送施工人员的车辆翻车，造成23人死亡，5人重伤。
中国经济多年来保持快速增长，在铁路基础设施方面亦投入巨资，建设连接全国各地的交通网。
但今年7月温甬线发生特大动车事故，造成40人死亡，民众对交通运输安全感到愤怒，有关部门近期已经暂停新建铁路项目。
9月，上海地铁发生42年来最严重追尾事故，再次引发外界对中国以牺牲安全为代价，换取经济的飞速发展的担心。
新华称，尚不清楚，兰渝铁路施工现场事故发生时，车内有多少人，以及伤亡人员是否均为施工工人。
新华援引当地铁路部门发言人的说法称，初步调查结果显示，事故原因可能是刹车失灵。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。