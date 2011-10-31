欧洲央行管委称长期或推欧元区共同债券

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透阿姆斯特丹10月28日电---荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特周五表示,长期而言,有可能推出欧元区共同债券,以预防欧元区出现可能影响其他国家的严重债务问题.
在荷兰央行网站刊出的一份演讲内文中,克诺特称欧洲央行为处理欧债危机的现行购债计划,对欧元区财政纪律带来风险.
"我认为欧元区共同债券是一种可持续的方式,能够防止一个成员国的流动性问题无谓演变成偿债能力问题,避免欧元区一成员国的财政问题产生多米诺效应,蔓延至它国,"克诺特表示.
他说,为财政纪律制定制度框架十分重要,欧元区共同债券将成为长期稳定政府财政体质的最後阶段.
克诺特表示,欧洲央行处理欧债危机的措施已展现效果,但他警告,这些措施带有风险,特别是买债计画.
"这些措施往往会减轻政府遵守预算纪律的市场压力,"克诺特说.
"我的答案是,货币政策无法化解这个问题,因为产生危机的根源是财政政策以及银行系统的脆弱性,"他说.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
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