中国媒体指称美国太阳能倾销指控源于嫉妒

路透北京10月30日电---《中国能源报》周日发表头版评论称，美国太阳能企业对中国同行提起反倾销调查请求，是因嫉妒中国在该领域的快速发展，有悖于全球应对气候变化所作的努力。

美国七家太阳能企业本月要求奥巴马政府，对从中国进口的太阳能产品徵收逾100%的关税。他们称中国太阳能产品以不公平手段打压美国价格，破坏美国就业。

《中国能源报》称，这一愚蠢的、误导性贸易保护主义做法，是由嫉妒所驱使。

文章作者王月海写道，过去5年间中国太阳能企业取得了快速的发展，引起了一些海外企业的妒忌。王月海是全国工商联新能源商会执行秘书长。

他说，美国总统奥巴马未能兑现承诺，通过支持可再生能源行业提振经济增长，使得中国获得先机。

他在文章中称，“美国太阳能行业正在利用奥巴马政府的尴尬来迫使其采取贸易保护主义，攻击快速发展的中国太阳能行业”。

欧美企业高管私下对中国在太阳能市场的影响抱怨已久，但他们多数认为该行业已全球化，单独惩罚一个国家，对那些挣扎生存的企业无益。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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