希腊人解决危机良方：移居海外

路透雅典10月28日电（记者 Ingrid Melander）---在希腊网站设计师Thanos Sioris心中，逃离该国债务危机只有一个办法：登上飞机，不再回头。

现年40岁的Sioris已在希腊勤奋工作12年，创办了自己的公司。他此前从未想过，有一天会与妻儿离开希腊的家。

但是，席卷欧元区的债务危机，突然打乱了他的世界。希腊40年来最严重经济衰退以及急升的税负，严重影响到他公司的生意，也使他为求生存而不得不考虑全家移居他处。

Sioris说：“现在在希腊，所有的东西都让人感到沮丧、都非常贵……我的客户都关门大吉、辞退员工，他们欠银行不少钱。”Sioris准备去香港呆一个月，在那建立关系。

“没有工作，没有收入，还呆在这干嘛？”

Sioris正制定计划，准备明年夏天移居香港。数千合格希腊移民正努力逃离该国有史以来最严重失业困境，Sioris只是这新一波移民潮中的一员。

在国内，他们将面对的是未来数年的财政紧缩政策，要承担希腊的巨额债务负担，今年希腊债务负担预计将超过3,500亿欧元。这意味着，每个希腊人要承担30,000欧元，是人均GDP的1.5倍还多。

希腊失业率已跃升至16%，欧元区平均为10%。政府为削减财政赤字实施紧缩措施，导致经济进一步下滑，年轻人受到的影响最严重。

Sioris说：“我的半数朋友想让我带他们一起走。”他正计划用他在希腊家中的值钱东西来换取在香港摩天高楼里的住处。

**受良好教育的年轻人出走**

在学生、失业青年和收入大幅下降的家庭间，关于如何去英国、德国及远至澳大利亚和美国的小贴士，像野火一样迅速蔓延。

澳大利亚定期在世界范围举办信息交流会，解释其移民政策和签证程序。当该国在10月初于雅典举办此类交流会时，立即引起大量媒体聚焦，其移民当局网站也迅速收到数以千计的移民申请。

但是要想在海外找到一份工作也很有挑战，希腊人需要面对来自全世界技术工人的竞争。

澳大利亚驻雅典大使Jenny Bloomfield本人是希腊移民後裔，她说：“（来自希腊人的）兴趣近期猛增。但是对于希腊和任何别的国家，我们都不会特别对待。”

在1950-70年代，约有14-15万希腊人移民澳大利亚，不过此後澳大利亚每年只给希腊约100个签证名额。

希望移民澳大利亚、美国以及附近欧洲国家的希腊人，与当时他们父辈、祖父辈大批移民去世界各地工厂和矿点工作的状况很不相同，他们大部分是在国外上过学的年轻、高技术人员。

马其顿大学教授Lois Labrianidis说：“当前情况是，白领工人和毕业生在离开希腊。”他估计，约有10%的希腊毕业生在国外就业，并警告这对于正对抗危机的希腊来说，会有长期影响。

他说：“这些人应该帮助希腊基于廉价劳动力的产品和服务移向高端产品。他们的离去对于国家前景是很大的打击。”

希腊人可以在欧盟国家间自由行动，只要有一张机票，就可以去国外面试。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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