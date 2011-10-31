《阳歌专栏》中国金融高层“大换血” 拉手网窝窝团抢上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

中国金融高层“大换血”

中国金融监管部门高层周末“大换血”，再次说明投资者认为中国“四大行”是政策性银行，而非真正商业银行是有原因的。

有传言称，中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国建设银行(0939.HK)的高管将分别挂帅中国保监会和证监会，这一传言在周六得到官方证实。就在官方声明发布前，中国农业银行董事长项俊波和中国建设银行董事长郭树清突然辞职。让我们思考一分钟：中国两大行的董事长现在成了两大金融监管部门的主席。

在其他任何国家，这种举动都将引发关于利益冲突的严重忧虑，因大型银行通过其各下属机构和巨大的关系网经营着保险和证券业务。那此举是否意味着，如果新的保险管理规则将出炉，中国农业银行会事先得知，并有可能为其所用呢？或者如果国家决定改革其证券政策，这是否意味着建设银行因其前掌门现任证监会主席，必定比其他银行更卖力地执行新规定呢？所有这些问题的答案或许都是肯定的，显示出中国“四大行”为什麽充其量只是政府用来培养未来高层官员的政策性工具的原因。

这种变动并非只见于银行业，今年早些时候，中国石油行业也曾出现类似现象，电信业几年来亦如是。但这的确显示出为什麽投资者应对这些大型国有银行心存警惕，以及为什麽中国应认真考虑让“四大行”退市。

一句话：中国的银行高管和金融监管层的最新变动再次说明，这些银行只是中国政府的政策性工具，而非真正的商业银行。

**拉手网与窝窝团打响IPO竞争战 **

中国两大团购网站--拉手网和窝窝团的首次公开募股（IPO）竞争战已经正式打响，拉手网初步领先，已申请上市融资最多1亿美元。但是，显而易见，这场竞争唯一的问题是可能没有真正的赢家，两家公司在此事上大耗财力，但不论以多低的价格发行股票，投资者很可能仍兴趣寥然。

根据拉手网上周末提交的IPO申请，今年前半年，该公司严重亏损3.91亿元人民币或约6000万美元。该公司试图通过将名称中的“S”改为大写来美化形象。中国团购行业竞争极为激烈，加上频频出现各种质量问题，政府还可能出手打压，拉手网的境况很难尽快获得改善。

我之前曾撰文称拉手网迫于无奈转而聘任二流投行--中金和野村为IPO承销商，并为此招致了很多颇为尖锐的抱怨。高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)曾以利益冲突为由，退出拉手网的IPO承销；但当时有一些报导称，让这两家投行真正担心的是拉手网的会计问题。

现在我们还可以将巴克莱资本加到拉手网的承销商团队中，这再次证实了我之前的断言，即这些承销商没有一家是纽约的大型银行，他们与美国投资者没有过硬的关系，且缺乏在互联网行业承销的经验。

据称窝窝团也已经聘任了IPO承销商，但无人可以确认花落谁家，而且可以肯定与拉手网的承销商相比甚至会更没经验。虽然如此，窝窝团在此事上非常公开，本月初时宣布计划年底进行IPO，而其眼下却在进行大规模的裁员。

凡此种种表明，这场最新的IPO竞争战可能没有赢家，不论哪家公司率先上市，都不得不大幅调降招股价来吸引投资者。到最後，要是两家公司都没有上市，我也不会感到意外，至少年底前不会。

一句话：拉手网和窝窝团在这场IPO竞争战中可能没有赢家，投资者将冷眼面对这两家处于困境中的公司。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王凤昌

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