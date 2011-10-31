WPP称中国将在2-4年内成为其全球第二大市场

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透上海10月30日电(记者 Melanie Lee)---全球最大广告公司WPP(WPP.L)执行长苏铭天(Martin Sorrell)周日表示，公司认为中国将在2-4年内超过英国，成为其全球第二大市场。
WPP一直在中国进行着一系列小规模收购和投资。受美国经济放缓和欧债危机影响，该公司上周下调了2011年的前景预期。
苏铭天在接受路透采访时表示：“我认为中国将在两到三年、或四年内超过英国。”
苏铭天表示，WPP在中国市场的营收额约为11亿美元，目前是WPP以营收计的第四大市场。
中国料将在2012年超过德国，目前德国以13亿美元的营收是该公司在全球的第三大市场。WPP的最大市场是美国，其营收为50亿美元，紧随其後的是英国，营收为20亿美元。
苏铭天表示：“我们在这里有收购，这里也有一些不错的公司，但他们规模很小。因此对我们而言，最大的增长机会并非是收购很多公司，而是自身内生性增长。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。