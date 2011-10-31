中国钢材需求放缓 铁矿石价格面临续跌压力--中钢协

* 制造业增长放缓,钢材总体需求回落 * 未来铁矿石价格面临继续下跌压力

* 中国钢企仍处于高成本、低盈利的困难状态

* 港口库存高企亦令铁矿石价格承压

路透北京10月31日电---中国钢铁工业协会周一表示,中国制造业增长的放缓,使钢材总体需求呈回落趋势,将令未来铁矿石价格面临继续下跌的压力.

中钢协副会长张长富在发布会上并称,目前正在与国际三大矿山讨论,希望建立比较稳定、有序、公开、透明、公平、合理的铁矿石定价新机制.目前中国钢企买铁矿石基本为现货交易.

"中国需求在放缓,钢铁厂都在停炉子了,铁矿石还能想卖高价吗?"张长富表示,"个人预计铁矿石价格不能走高了,能维持住就不错,搞不好还往下走."

他并指出,目前中国钢企仍处于高成本、低盈利的困难状态.1-9月份,重点大中型钢铁企业销售利润率仅为2.99%,远低于工业行业平均水平.若扣除其中自有矿山利润和投资收益,平均利润率达约1.5%.

同时,港口库存高企亦令铁矿石价格承压.张长富表示,目前中国八大主要港口的铁矿石库存量高达约9,800万吨,并且大多为高价时购得,价格估计在每吨165美元以上.

自从铁矿石长协定价体系去年崩溃之後,全球指数定价是目前铁矿石市场的基本趋势,三大矿山淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)和力拓(RIO.L)(RIO.L)转向基于普氏矿石指数等的季度定价、月度定价,甚至现货定价.

铁矿石价格上周二录得纪录最大跌幅,反映出作为全球最大铁矿石消费国--中国的经济增长放缓.铁矿石价格自9月初以来已下跌近30%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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