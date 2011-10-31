乔布斯：人性与科学的完美结合--传记作者

路透纽约10月28日电（记者 Bernard Vaughan）---苹果公司联合创始人乔布斯的传记作者伊萨克森在新书《乔布斯传》中总结道，人性与科学的完美结合，加上魔力般的鼓动能力，驱动了乔布斯改变世界的使命。

伊萨克森引述乔布斯生前接受专访中的话说道：“米开朗基罗非常擅长采石，而不仅仅是做雕刻。”

乔布斯向伊萨克森谈到自己对後世的影响时说：“宝丽来创始人埃德温・兰德说道过人性与科学的交叉地。我喜欢这个交叉地，它有一种魔力。”

《乔布斯传》逐一记录了乔布斯的成就，但也刻画了一个丰满、多彩的乔布斯。

传记以一个竭力想要明白“领养”意味着什麽的小乔布斯入笔。一些消息人士告诉伊萨克森，後来他的很多行为，如拒不承认第一个孩子，都与他自小被抱养有关系。

乔布斯在苹果公司的前同事Andy Hertzfeld告诉伊萨克森：“乔布斯生命的真正潜在问题是其被遗弃。”

根据该传记，乔布斯是一个残酷的商人，以其特立独行的个性，争强好胜的性格，惊人的灵感与年少时对自我的探索，驱动着他孜孜不倦地追求美学上的完美，而非利润。

高中毕业时，乔布斯越来越叛逆，尝试过迷幻药（LSD）、怪异的饮食、以及“长时间不睡觉带来的意识扭曲效果。”

乔布斯谈到吸食迷幻药後的状态时说道：“突然之间，麦田像是在弹巴赫，那是当时我人生中最美妙的感觉。”

上世纪60年代，乔布斯童年生活地点也就是後来硅 谷的一部分，身边都是一些工程师们，这样的大环境培养了他对电子的兴趣，影响了他以後对于简洁设计理念的热情。

到80年代初，乔布斯的性格已发展成为创造性力量。朋友与同事们称之为“现实扭曲场”，用Hertzfeld的话来说，乔布斯的现实扭曲场就是“魅力十足的演说风格、不屈不挠的意志，以及扭曲任何事实以服务眼前目标的渴望。”

乔布斯在产品设计上除自己的设想外，拒不接受任何达不到自己要求的东西，正是这样一种不屈不挠的斗志推动了他的员工在不可能的时间内完成了惊人的工作量。

伊萨克森写道：“如果现实不符合他的意志，他会忽略掉，正如他对其女儿（第一个孩子）的做法，以及很多年後第一次癌症确诊时的做法。”

乔布斯的人生故事写满了他对待家庭成员、竞争对手、服务员以及任何没达到他要求人的粗鲁，但同时，他却极容易落泪，书中多次谈到他流泪的事情。

苹果设计者Jony Ive告诉伊萨克森：“因为他非常敏感，他清楚地知道如何迅速有效地伤害一个人。”（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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