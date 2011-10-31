昂山素季可能参加缅甸议会补选

路透仰光10月29日电---缅甸全国民主联盟（NLD）一名发言人称，缅甸民主运动领袖昂山素季在该党重新登记注册後，可能会参加即将到来的议会补选。

自1988年海外归国以来，昂山素季一直不得涉足政坛，而且很长一段时间内处拘禁状态。

但自去年11月份举行20年来首次选举以来，缅甸军方名义上已于3月份将权力移交予文职政府，并推行了一些改革，并开始与诺贝尔和平奖得主昂山素季对话。

由于拒绝参加去年的选举，昂山素季的全国民主联盟被官方解散，但该党仍继续运作。

缅甸全国民主联盟发言人Nyan Win表示，该党可能会依据一项修订的党章重新登记注册。

当被问及昂山素季本人是否会在该党重新登记後参加议会补选，Nyan Win说道：“我认为她会，我个人也希望她参加。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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