沪综指受金融地产拖累收低

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月31日电---中国股市沪综指周一终止此前五连涨走势小幅收低.受政府再度强调地产调控不动摇打压,地产、金融股领跌大盘.但分析人士认为,目前市场仍处强势之中,投资者信心好转及做多氛围聚集令股指仍存一定上升空间.
沪综指收报2,468.250点,下跌5.160点或0.21%,上周该股指连续五个交易日上扬.同时,该股指10月累计上涨约4.6%,扭转此前连续三月跌势.
湘财证券分析师徐广福表示,政府再度强调房地产调控不动摇对地产股有打压,同时,市场亦存在内在整固需求.
"大盘存在回档要求,由于短期涨幅过快,短线拉升迅速,因而获利盘较多."但他指出,市场仍处于强势之中,短期调整将不改长期上行走势,未来有可能进一步攀升至2,550-2,600点.
中国国务院周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.
今日上证金融地产行业指数收跌0.93%.
沪深300指数11月合约尾盘报2,695.0点,跌0.56%,成交量为170,969手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)