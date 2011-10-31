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中国财经 | 2011年 10月 31日 星期一 16:05 BJT

沪综指受金融地产拖累收低

路透北京10月31日电---中国股市沪综指周一终止此前五连涨走势小幅收低.受政府再度强调地产调控不动摇打压,地产、金融股领跌大盘.但分析人士认为,目前市场仍处强势之中,投资者信心好转及做多氛围聚集令股指仍存一定上升空间.

沪综指收报2,468.250点,下跌5.160点或0.21%,上周该股指连续五个交易日上扬.同时,该股指10月累计上涨约4.6%,扭转此前连续三月跌势.

湘财证券分析师徐广福表示,政府再度强调房地产调控不动摇对地产股有打压,同时,市场亦存在内在整固需求.

"大盘存在回档要求,由于短期涨幅过快,短线拉升迅速,因而获利盘较多."但他指出,市场仍处于强势之中,短期调整将不改长期上行走势,未来有可能进一步攀升至2,550-2,600点.

中国国务院周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.

今日上证金融地产行业指数收跌0.93%.

沪深300指数11月合约尾盘报2,695.0点,跌0.56%,成交量为170,969手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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