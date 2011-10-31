中国调结构财税改革加速 减税呼声更强

* 调结构财税改革步伐加快,加减税举措鱼贯而出

* 资源税下月起全国推广,增值税扩围明年上海试点

* 高通胀下呼吁降低高法定税负,中小企业仍应减税

作者 沈燕

路透北京10月31日电---中国中小企业倒闭潮闹得沸沸扬扬时,中国货币与财政政策两者间的关系正发生微妙变化.旨在调结构的财税政策调整明显加快,一系列加减税举措鱼贯而出.

上周在北京召开的2011中国税法论坛上,参会专家们就一致呼吁,高通胀背景下政府更应加大减税力度,尤其应降低高法定税负,进一步降低中小企业税率,同时尽快完善税收法制环境.

"当前在国际金融危机和国内通胀的形势下,我们一方面要控制通胀,同时保持足够的资金供应,保证企业发展,另外一方面也要通过减轻税负,让企业休养生息,渡过难关,这一点好像还没有发出很强烈的信号."中国银行法学研究会会长王卫国不无忧虑地指出.

中国近期税改步伐明显加快,但总体看加税范围远超减税,涉及加税的包括将于11月全国实施的资源税改革、重庆上海两地试点的房产税改革有望全国推开,以及讨论中的环境税等,而减税包括个人所得税免征额提高,以及将于明年1月1日起在上海实施的营业税改增值税等.

"包括资源税改革,个税改革等,中国都说了很多年了,但其实推进的很慢."中国财政部财税科学研究所财税专家孙钢就称,"近期推的密,一方面与本届政府任期将满,总要对各方有所交待,同时也是形势所迫,尤其是中小企业的困境迫使政府加快改革步伐."

数据显示,中国1-9月全国税收总收入完成71,292.18亿元人民币,同比增长27.4%.前三季税收增速以及占国内生产总值(GDP)比重均高于去年全年水平.

**中小企业税收环境恶劣**

中国上半年货币政策火力全开应对高通胀,但随着欧美景气陷入低迷,过紧的流动性,中小企业经营困难问题逐一浮上台面.

从经济学角度看,货币政策通常用于总量控制,财税政策更侧重于结构调整.但纵观中国宏观调控,似乎更偏好货币政策,财政政策的选项却不多.

王卫国指出,除资金紧张的大环境外,中国民营企业税收环境的恶劣也不容忽视,"包括我们的税收制度造成的企业税收负担太重,而且不公平,特别是相对于国有企业来讲是不公平."

他进一步分析指出,在经济循环系统当中如果税收对实体经济造成负担过重,使企业难以为计,陷入流动性危机,必然最後传递到金融,形成银行的不良资产,甚至是银行的危机."所以我们对当前已经发生的小企业的倒闭浪潮和出逃浪潮应该给予高度的关注."

在宏观调控、流动性收紧的大背景下,中国民间借贷日益活跃,借贷利息疯涨,由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.

在中小企业,尤其是小微民营经济摇摇欲坠之际,中国央企获利能力不减.根据中国国务院国有资产监督管理委员会公布,1-8月中央企业累计实现净利润6,242亿元人民币,同比增长13.1%,增幅较前七月的15.7%降低2.6个百分点.

**降低高法定税负,让企业休养生息**

基于中小企业现实的困境,研究税法的专家们一致呼吁中国应全面改革税收制度,从法律层面降低高法定税负,同时规范税收执法,为企业创造更公平的税收环境.

中国政法大学财税法研究中心主任施正文就从专业的角度指出中国现行税法的结构性缺陷,就是以间接税为主体,增值税、消费税、营业税、关税占到税收收入的70%,而真正意义上的财产税缺失.

"间接税的问题就是不仅不具有调节分配的功能,还具累退性,税负负担主要是广大中低收入的人承担,而高收入的人承担间接税税负低,所以严重的背离的税收的公平原则."他称.

此外,重复征税的制度设计也使得中国总体法定税负明显偏高,虽然没有严格测算,但由于不少税种的法定税率高,再加上现行税制在税种结构和税基中存在严重的重复征税,中国总体法定税负偏高是被普遍接受的判断.

他以房地产业为例,房地产领域要交纳的税种包括不动产营业税、土地增值税、企业和个人所得税、房产税、契税、印花税、城镇土地使用税以及附加等等,法定税负大大超过50%.

制度上过高的法定税负在现实中就会产生很多悖论,迫使纳税人都去选择逃税,并出现税收执法上的选择性执法,恶化了税收的执法环境.

王卫国就一针见血地指出,规范税收执法是刻不容缓,解决目前最突出的两个问题:选择性执法和任意执法.

"因为现在的税制之下,所有活着的企业都可以相信它在某种程度上是税收违法,而不偷税漏税的企业多半活不下来."王卫国称,任意性执法有太多的解释空间,话语权完全是在税收部门一方,企业完全是被动的,无所适从,不违法很难.

他指出,现在税收制度,面临的挑战不仅仅是来自于纳税人方面偷税漏税行为,一定程度上也是征税机关滥用职权,侵犯纳税人合法权益的问题.

**减税诉求更强**

在税制原理上剖析了中国法定税率偏高的现状後,专家们也认为中国应该大规模减税,尤其是减轻小微企业税负,而最新出台的增值税扩围就是对服务业的结构性减税.

中国国务院宣布,将从明年1月1日起,在上海率先实施营业税改增值税的试点,首先在上海市交通运输业和部分现代服务业等开展试点,条件成熟时可选择部分行业在全国范围进行试点.意味着增值税扩围拉开大幕.

国务院决定,在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率.

尽管相关的细节尚未出台,但财税部门的官员就表示,这对服务业发展是实质性利好,一方面进入试点的服务行业采用增值税後,可以进行进项抵扣,有助减轻税负,同时新设置了两档低税率,也能反映政府要鼓励的行业.

中国营业税涉及交通运输、建筑业、邮电业、文化体育业、金融保险业、服务业、房地产、娱乐业等多个行业,其中交通运输业的税率为3%、金融保险业的税率为8%、娱乐业的税率为5-20%.

孙钢就表示,此次增值税新增两档低税率,意味着以後增值税率还有下调的空间,尤其是对中小企业.在高通胀的背景下,减税对企业和老百姓都是一件好事.(完)

--审校 杨淑祯

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