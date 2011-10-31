31日盘後分析：蓄势有利于反弹延续

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日是10月份最後一个交易日，A股市场并未延续上周强劲的反弹势头，全天沪深两市股指呈现震荡整理态势，至此五连阳终结。
消息面国务院重申坚定不移调控楼市，受此消息影响，今日地产、银行等权重股重拾弱势，成为拖累指数的主力军，不过相比于权重股，中小盘题材股延续了近期活跃的表现，尾盘沪综指最终报收于2468.25点，下跌0.21%。
从盘面观察，今日大盘震荡整理，其中沪综指反复考验上周五缺口的支撑力度，究其原因，笔者认为有以下几点：
一方面，来自技术面压力。经过连续的上涨後，短线获利盘较为丰厚，再加上前期套牢盘，股指上行阻力逐渐加大，不过，目前股指仍维持在5日线、双底颈线和缺口上方，反弹趋势并未改变。
另一方面，国务院重申坚定不移调控楼市。尽管目前楼市调控已经初显成效，但管理层依旧三令五申强调不放松，令房地产以及相关企业个股遭受压力，同时也对市场政策改善预期造成一定的冲击。
此外，个股出现分化显示市场各路资金分歧明显加剧。权重股重拾弱势对市场做多情绪形成压制，好在中小盘题材股保持活跃，在一定程度上维系了市场人气，同时在赚钱效应下，市场参与度仍较高。
综上所述，大盘连续上涨後出现震荡当属正常，在目前位置，虽然大举持续上攻的动能仍不充足，但股指也很难有大幅下跌空间，在市场整体逐渐企稳的背景下，给个股带来了活跃的空间。
明日即将公布官方10月份PMI数据，目前PMI已经连续两个月回升，10月PMI会否延续升势值得关注，这也将直接影响到市场对未来调控政策的预期。
操作上，笔者建议投资者在当前的策略是，步步为营，持有个股，并密切关注盘面变化及政策导向。
首先，密切关注政策面变化，国务院重申坚定不移调控楼市，代表着国家的态度，其後可能出台的政策将直接影响到A股市场的走势。第二，关注盘面成交量以及热点的变化，量能持续放大将是股指反弹延续的有力支撑，而热点板块效应将是吸引资金进场的关键。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。