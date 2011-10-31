萨科齐寻求中国帮助解决欧债危机遭反对党炮轰

路透巴黎10月30日电(记者 Brian Love)---法国总统萨科齐遭遇国内反对党攻击，因其寻求借助中国的帮助来解决欧元区债务危机。在法国总统大选将于六个月後开始之际，法国社会党欲借此挑起选民的关切。

法国社会党领袖奥布里(Martine Aubry)表示，欧洲向中国求助无异于示弱。此番表态强化了社会党提名总统候选人奥朗德(Francois Hollande)的看法，後者称法国对德国和中国形成了“双重依赖”。

她在接受法国《星期日报》(Journal du Dimanche)的采访时表示：“这太令人震惊了。欧洲人向中国人求助无异于自曝软弱。”

萨科齐和德国总理默克尔在上周起草的一份旨在恢复金融市场信心、结束欧债危机的欧洲救助计划中发挥了主导作用。

萨科齐上周四在接受法国电视台采访时解释道，该计划是在欧洲领导人经过与银行家的艰难谈判後才出炉的，避免了灾难，称他已经与中国国家主席胡锦涛通过电话，感到中国将可以“扮演重要角色”。

奥布里表示，萨科齐此举很可能将牺牲欧洲在与中国展开贸易竞争时争取更公平条款的努力。她说：“欧洲现在如何要求中国停止低估人民币并接受互惠的贸易条款？”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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