伊朗称希望有朝一日与美国建立关系

路透德黑兰10月29日电---伊朗外交部长萨利希周六称，伊朗有朝一日愿与美国发展友好关系，但目前尚且不行。

美国国务卿希拉里近日曾表示，华盛顿支持伊朗人民，但反对伊朗政府的政策，萨利希对此表示，她传递的信息不合情理。

他在新闻发布会上说道：“这样的声明，我们已经听了一遍又一遍，但不幸的是，它们全都自相矛盾。”

“我们的政策是，除了非法犹太复国主义政权（以色列）外，与全球各个国家建立（友好）关系。”

“不过，只有双方在平等的基础上、在同等水平、无任何前提条件下进行协商，重新建立关系才有意义。”

将来同华府和解不是没有可能，但要在另外条件下，这已不是伊朗首次传递出这种信号。伊朗总统艾哈迈迪内贾德曾反复表示他“喜爱”美国人。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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