伊朗称希望有朝一日与美国建立关系

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透德黑兰10月29日电---伊朗外交部长萨利希周六称，伊朗有朝一日愿与美国发展友好关系，但目前尚且不行。
美国国务卿希拉里近日曾表示，华盛顿支持伊朗人民，但反对伊朗政府的政策，萨利希对此表示，她传递的信息不合情理。
他在新闻发布会上说道：“这样的声明，我们已经听了一遍又一遍，但不幸的是，它们全都自相矛盾。”
“我们的政策是，除了非法犹太复国主义政权（以色列）外，与全球各个国家建立（友好）关系。”
“不过，只有双方在平等的基础上、在同等水平、无任何前提条件下进行协商，重新建立关系才有意义。”
将来同华府和解不是没有可能，但要在另外条件下，这已不是伊朗首次传递出这种信号。伊朗总统艾哈迈迪内贾德曾反复表示他“喜爱”美国人。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。