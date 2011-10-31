中国商务部公布明年钨、钼和锡等工业品出口配额

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月31日电---中国商务部周一公布2012年农产品和工业品出口配额量,其中钨、锑、钼和锡等工业品出口配额量均较今年略减,碳化硅出口配额不变.
公告显示,2012年钨及钨制品(金属量)出口配额量为1.54万吨,今年为1.57万吨;锡及锡制品为1.8万吨,今年为1.89万吨;
2012年锑及锑制品的出口配额量为5.94万吨,今年为6.03万吨;钼为2.5万吨,今年为2.55万吨;铟为231吨,今年则为233吨.
而碳化硅的出口配额量则维持不变,仍为21.6万吨.
此外,商务部还公布了2012年活大猪、活中猪、活牛以及活鸡等农产品的出口配额量.(完)
更多细节,请点选商务部网站(here)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)