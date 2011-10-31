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中国财经 | 2011年 10月 31日 星期一 18:03 BJT

中国商务部公布明年钨、钼和锡等工业品出口配额

路透北京10月31日电---中国商务部周一公布2012年农产品和工业品出口配额量,其中钨、锑、钼和锡等工业品出口配额量均较今年略减,碳化硅出口配额不变.

公告显示,2012年钨及钨制品(金属量)出口配额量为1.54万吨,今年为1.57万吨;锡及锡制品为1.8万吨,今年为1.89万吨;

2012年锑及锑制品的出口配额量为5.94万吨,今年为6.03万吨;钼为2.5万吨,今年为2.55万吨;铟为231吨,今年则为233吨.

而碳化硅的出口配额量则维持不变,仍为21.6万吨.

此外,商务部还公布了2012年活大猪、活中猪、活牛以及活鸡等农产品的出口配额量.(完)

更多细节,请点选商务部网站(here)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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