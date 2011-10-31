中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
* 中国提高增值税和营业税起征点
* 小微企业将获益,进而有望增强实体经济活力
路透北京10月31日电---继增值税扩围试点上海先行後,中国减税再有实质性进展.中国财政部周一公告称,将自今年11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业再带来"利好".
刊登在财政部网站的公告显示,中国将增值税起征点幅度提高至每月5,000-20,000元人民币,此前为2,000-5,000元;同时,亦将营业税起征点幅度提高至每月5,000-20,000元,此前为1,000-5,000元.
"从税收特征来看,增值税和营业税起征点的调整主要受益者将是小微企业,这一点和国务院常务会议关于'推进结构性减税'及'支持吸纳就业和科技创新的小型微型企业发展'的精神一脉相承,"浙商证券宏观经济分析师郭磊称.
国开证券宏观经济分析师杜征征亦表示,以目前增值税和营业税的提升幅度,对微型企业的扶持作用将更为明显,而对小、中型企业料比较有限.不过,亦不排除未来出台更多降税政策的可能.
财政部公告并指出,若按次纳税,增值税和营业税的起征点幅度则为每日300-500元.
上周三,国务院常务会议决定将从明年1月1日起,在上海率先实施营业税改增值税的试点.也是继今年9月1日起提高个税起征点後,中国更进一步为企业减税的实质举措.
**或助实体经济复苏**
郭磊认为,税收政策调整,释放了小微和中小企业的盈利空间,从而将进一步有助于实体经济活力的恢复.
"考虑到今年财政收入盈馀或比较多,这为微小企业的减税创造了客观条件",杜征征亦指出.
国务院总理温家宝10月初主持国务院常务会议时已经表示,将加大对小型微型企业税收扶持力度,提高其增值税和营业税起征点.[ID:nCN1114528]
中国1994年分税制改革时,为保证地方政府财力,在税制设计中保留了营业税,收入归地方所有.并存的後果是对一些税目存在重复征税,这也是中国税收增速远超过GDP增幅的重要原因.
中国财政部此前公布数据显示,1-9月全国税收总收入完成71,292.18亿元人民币,同比增长27.4%.前三季税收增速以及占国内生产总值(GDP)比重均高于去年全年水平.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国财政部网站:(here)
--发稿 尹嫄婷/康熙泽; 审校 乔艳红
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)