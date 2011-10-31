普京称要严厉教训俄罗斯贪官

路透莫斯科10月28日电---俄罗斯总理普京表示，应该严厉教训那些榨取国家钱财的贪官。

普京计划明年参选总统，需改善其反腐败政绩。有统计显示，在普京执政期间俄罗斯腐败问题恶化。

普京表示：“收受回扣和贪污受贿者不仅应受到谴责，他们也应该被狠狠教训一顿。”

透明国际(Transparency International)将俄罗斯评为世界上最腐败的主要经济体，在该机构去年列出的178个国家和地区中，俄罗斯的全球清廉指数排名位居第154位，与柬埔寨、肯尼亚和老挝并列。

俄罗斯总统梅德韦杰夫将打击腐败作为其四年任期内的主要任务，但常常因缺乏实质性成果而遭到批评。

分析人士表示，如果普京明年再次当选总统，他不太可能在打击官僚政治方面有很大进展。官僚体系是自苏联时代以来存在严重腐败的领域。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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