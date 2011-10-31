普京称要严厉教训俄罗斯贪官

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科10月28日电---俄罗斯总理普京表示，应该严厉教训那些榨取国家钱财的贪官。
普京计划明年参选总统，需改善其反腐败政绩。有统计显示，在普京执政期间俄罗斯腐败问题恶化。
普京表示：“收受回扣和贪污受贿者不仅应受到谴责，他们也应该被狠狠教训一顿。”
透明国际(Transparency International)将俄罗斯评为世界上最腐败的主要经济体，在该机构去年列出的178个国家和地区中，俄罗斯的全球清廉指数排名位居第154位，与柬埔寨、肯尼亚和老挝并列。
俄罗斯总统梅德韦杰夫将打击腐败作为其四年任期内的主要任务，但常常因缺乏实质性成果而遭到批评。
分析人士表示，如果普京明年再次当选总统，他不太可能在打击官僚政治方面有很大进展。官僚体系是自苏联时代以来存在严重腐败的领域。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。