中国否认与美国卫星“被黑”有关

路透北京10月31日电---中国政府周一否认美中经济与安全评估委员会提出的中国或许要为美国环境监测卫星“被黑”一事负责的说法，称该委员会撰写此类草案报告“别有用心”。

提交给国会的草案报告显示，2007和2008年，至少有两颗美国环境监测卫星遭遇经由挪威一地面站四次甚至更多次干扰，中国军方嫌疑最大。

该委员会表示，干扰事件实际上并未追踪到中国，但之所以称中国的嫌疑最大，是“因为干扰技术似乎与中国权威军事书籍中的说法一致”。

中国外交部发言人洪磊周一在例行新闻简报会上表示：“美国国会这个委员会一直带着有色眼镜观察中国，该报告无中生有、别有用心，不值一驳。”

洪磊重申了中国的立场，即“中国也是黑客攻击的受害者，反对包括‘黑客攻击’在内的计算机网络违法犯罪行为。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。