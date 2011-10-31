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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 1日 星期二 07:12 BJT

欧洲央行管委称或长期推欧元区共同债券

荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特周五表示,长期而言,有可能推出欧元区共同债券,以预防欧元区出现可能影响其他国家的严重债务问题. 在荷兰央行网站刊出的一份演讲内文中,克诺特称欧洲央行为处理欧债危机的现行购债计划,对欧元区财政纪律带来风险. 路透

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