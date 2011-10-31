昂山素季可能参加缅甸议会补选

缅甸全国民主联盟发言人Nyan Win称，缅甸民主运动领袖昂山素季在该党重新登记注册後，可能会参加即将到来的议会补选。自1988年海外归国以来，昂山素季一直不得涉足政坛，而且很长一段时间内处拘禁状态。且由于拒绝参加去年的选举，昂山素季的全国民主联盟被官方解散，但该党仍继续运作。路透