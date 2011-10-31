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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 1日 星期二 07:02 BJT

中国救援欧洲要有原则--第一创业证券

欧盟峰会就处理欧债危机达成协议，欧元区前景现曙光。中国第一创业证券创金资产董事总经理万晓西撰写的报告称，中国参加救助必须坚持三原则：一.欧盟把中国视为朋友，即取消武器禁运和承认市场经济地位；二.量力而为；三.取得民意支持，所有援助方案应提交全国人大表决通过。路透

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