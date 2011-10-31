中国提高增值税和营业税起征点

继增值税扩围试点上海先行後,中国减税再有实质性进展.中国财政部周一公告称,将自今年11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业再带来''利好'', 增值税起征点幅度提高至每月5,000-20,000元人民币,此前为2,000-5,000元;同时,营业税起征点幅度提至每月5,000-20,000元,此前为1,000-5,000元. 路透