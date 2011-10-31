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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 1日 星期二 06:58 BJT

中国提高增值税和营业税起征点

继增值税扩围试点上海先行後,中国减税再有实质性进展.中国财政部周一公告称,将自今年11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业再带来"利好", 增值税起征点幅度提高至每月5,000-20,000元人民币,此前为2,000-5,000元;同时,营业税起征点幅度提至每月5,000-20,000元,此前为1,000-5,000元. 路透

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