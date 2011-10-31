中国否认与美国卫星“被黑”有关

中国外交部周一否认美中经济与安全评估委员会提出的中国或许要为美国环境监测卫星“被黑”一事负责的说法，称该委员会撰写此类草案报告“别有用心”。 提交给国会的草案报告显示，2007和2008年，至少有两颗美国环境监测卫星遭遇经由挪威一地面站四次甚至更多次干扰，中国军方嫌疑最大。路透