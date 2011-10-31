中国保险业迎来"铁腕"项俊波

* 农行使命达成,项俊波正式接任保监会主席

* 保险业或将掀起风险管控风暴

* 农行"三农"经验推动农保,涉农保险或成下一个新天地

记者 毕晓雯/赵红梅

路透香港/北京10月31日电---在农行使命圆满达成後,金融"铁腕"监管者项俊波将奔赴保监会,迎接人生中又一项全新的挑战.

虽然此前并无保险业从业经历,意味着他就任後要走的路将更加复杂.但深厚的审计专业背景以及丰富的金融业管理经验,都让保险业对这位能文能武的金融铁腕监管者寄予厚望.

做为"查账"出身的官员,风险控制是他的专长.未来若保险业掀起风险管控风暴,将再自然不过.而同时凭借其在农行推进"三农"金融服务的深厚背景,中国涉农保险业务也有望旧貌展新颜.

"有审计、人行、银行高管经历的项(俊波)出任後,预计会在三农保险深化、推动中国人保财险集团等上市进程、风险防控上'点些火',"一位资深的金融界人士对路透表示.

他对项俊波的评价是"风格鲜明、行事果敢",称"业界希望项(俊波)的到来能提升保险业在金融领域的竞争力."

中国保险业一直以来发展相对缓慢,远远滞後于金融市场和银行业的改革步伐.目前保险公司规模刚刚突破5万亿元人民币,而银行业总资产已超过百万亿元,证监会监管的资产市值也已超过23万亿元.

项俊波在越南战场鏖战过,是审计专业高手,曾执掌中国央行上海总部.他在农行的表现尤其令人称道,将市场原本忧心忡忡的"三农"业务成功变身为吸引IPO投资者的"亮点",率领农行大幅提速股改上市;随後并雷厉风行推进"三农"金融事业部制改革试点.

而且,无论是在央行还是在农行,他都力推风险控制的落实和改革.尤其是在农行掀起的审计风暴让不少人见识到他的"铁腕".

中国农行的一位高管表示,项(俊波)的到来很可能会在保险业掀起风险管控的风暴,中国的高层官员资源属性都极强,料他也会对银保合作中弱势的保险机构有所关爱,并更可能重新构建这个行业合规合理经营的局面.

"其实我们还是挺担心会刮起监管风暴的,这个行业有近30%的费用用来支付业务手续费,市场不规范问题普遍存在,其实很容易查出问题,"一位在保险企业浸淫多年的人士如是说.

中国保险业目前仿佛进入冬天,正面临业务增长和业务模式转型难、偿付能力下降、资产负债匹配难度加大、投资收益锐减、产品结构不合理以及营销模式亟待转型等重重难题.

中央财经大学保险学院院长郝演苏认为,作为中国保监会新一任主席,项俊波将面临着带领保险业加快推进市场化改革,大力提升保险业综合竞争能力、建立健全风险防范体系等新重任.

**农村保险市场新突破**

具有宏观视野和支农情节的项俊波,在化解农行改革最大难点即商业化与服务三农关系上,处理的果断漂亮,将"面向三农"这一难题演变成了农行登陆资本市场与其他国有银行差异化经营的最大亮点.

今年上半年,中国国务院对农行的"三农"金融事业部试点情况进行了验收评估,并表示农行的改革基本达到了预期目标,并要求其"三农"业务试点继续扩展到12个省份.

早已进城的农行再度回归农村,从"惠农卡"到转账电话、农商通平台,农行在服务"三农"上尝试着不同的出路,不少金融界专家认为此举有助于形成商业性金融与政策性金融互补.而推动这一幕精彩的项俊波在孱弱的涉农保险上同样被赋予了众望.

"现在很多保险公司不愿意参与三农保险,因为高投入、高赔付率,收益与风险不匹配,而县域市场近年来又成了各大保险公司寿险竞争的主战场,同样存在商业化和政策化难题."一位合资保险公司人士称.

中国人保财险地方分公司的一位人士告诉路透,以该公司能繁母猪保险在当地为例,这项业务从07年开展到去年停办基本都处于亏损状态,风险大,赔付率又高,"公司基本没人想做这项赔本买卖了."

中国的农业保险业务起步于1982年,但因风险大、成本高、盈利低的规律特点迄今发展缓慢.尽管自五年前,中央财政已开展农业保险保费补贴,但新华网数据显示,2011年1月至8月,农业保险保费收入仅141.86亿元.

但对于政府来说,农业保险对保证农民收入意义重大,农业保险不能持续陷入不断萎缩的困境,必然需要政府引导和保险公司商业化服务能力提升的协调推进.而项俊波此前在农行大刀阔斧进行的三农金融事业部改革也为其提供了宝贵经验.

业界人士预期,经历过战争洗礼的项俊波勇气和毅力更显特别,料这位铁腕人物,有望强势提升保险业在金融领域的综合竞争力,也会对农业保险等一些棘手难题有所推进. (完)