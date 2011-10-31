美股收跌 但创20年来最佳月度表现

* 标普500指数创下20年来表现最佳的一个月

* MF Global申请破产保护,受欧债危机拖累

* 道指收挫2.3%,标普500指数下跌2.5%,Nasdaq指数下滑1.9%

路透纽约10月31日电---美国股市周一大幅收跌,本月录得20年来最大单月涨幅,因经纪公司MF Global Holdings Ltd申请破产保护以及对欧债危机的担忧重燃重创金融股.

迹象显示欧洲危机远未结束,意大利和西班牙公债收益率大幅上升,引发欧洲央行买入其公债,与此同时,欧洲银行股面临沉重沽压.

在欧洲主权债有巨大押注的期货经纪商MF Global Holdings Ltd MF.N在美国申请破产保护,成为欧元区债务危机的美国最大受害企业.MF Global股票暂停交易.

金融股大幅下跌.摩根士丹利(MS.N)股价劲跌约9%,至17.64美元.一旦市场对欧洲债务问题的忧虑升温,摩根士市利股价表现倾向疲弱.周一股市下跌,显示投资者对上周欧洲领导人为抑制债务危机达成协议的乐观情绪扭转.

"股市开盘时市场对欧盟(协议)提出更多的疑问,"Southwest Securities董事总经理Mark Grant说.

"投资者就协议提出严肃问题,之後MF Global(申请破产保护的消息)亦出现.MF Global涉足各种市场,还未知该公司申请破产将带来什麽後果."

尾盘市场跌势加速,CBOE波动性指数跳升逾22%,为8月中来最大单日升幅.

美元兑日圆升至三个月高位,令美股卖压加重,日本政府再度进场干预,打压日圆强势.

美元大涨拖累能源股和资源股大跌.标准普尔能源股指数重挫4.4%,跌幅居前.

尽管今日美股大跌,标普500指数本月仍大涨近11%,为1991年12月来最大月度百分比升幅.

本月多数升势归功于欧洲领导人采取行动扩容救助基金规模及资本重组欧元区银行.但尽管该指数10月大涨,今年迄今仍仅持平.

不过,许多分析师相信,欧洲最坏的情况看来已经过去,至少暂时如此,股市会进一步上涨,因投资人将注意力转向美国和中国较预期更强的经济数据.

道琼工业指数急跌276.10点,或2.26%,报11,955.01点;标准普尔500指数劲挫31.78点,或2.47%,至1,253.31点.Nasdaq指数回落52.74点,或1.93%,报2,684.41点.

Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles表示,股市在10月大涨後引发一些获利了结卖盘,但称如果标普500指数持于近期交投区间上端约1,250点,市场可能进一步走强.

"10月市场大涨,所以今日开盘前市场呈现超买."他表示.

银行股跌幅居前,KBW银行股指数大跌4%,尽管分析师表示MF Global不太可能大到足以引发银行业的系统性危机.

摩根大通(JPM.N)重挫5.2%,报34.76美元,根据MF Global向法庭递交的文件,摩根大通向其索偿额约12亿美元.

美元上涨令商品价格承压,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜大跌2%,布兰特原油期货跌0.3%.

标准普尔材料股指数重挫4.2%,Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)劲跌5.9%,报40.26美元,美国铝业(AA.N)急挫7%,报10.76美元.

"在一个月劲升後,美元走强给了交易商一个月规避风险,锁定获利的理由,"Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约75亿股.

纽约证交所和Nasdaq市场涨跌股家数比均约为1:4.(完)