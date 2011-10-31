欧元区协议需全面实施方可奏效--德国副财长

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透柏林10月31日电---德国副财长Joerg Asmussen周一在接受采访时表示,只有全方位的实施,本月欧债领导人达成的旨在解决债务危机的一揽子措施方能奏效.
他在20国集团(G20)加纳峰会前对路透表示,预计在此次G20峰会上德国将不会遇到来自其它国家的要求其采取更多措施抑制危机的压力.
"这是一个综合性计划,"他指的是上周达成的有关援助希腊、欧洲银行业资本金重整和杠杆化欧元区救助基金的协议.
"我们需要全面实施这个计划,以便它能够奏效,需要100%地实施计划的每一个方面,"他说.(完)
--编译 王洋;审校 王丽鑫
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。