中国“神舟八号”飞船发射升空

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月1日电---中国周二凌晨将“神舟八号”无人飞船发射升空，飞船将与正在轨道稳定运行的“天宫一号”目标飞行器进行对接。
中国电视直播显示，11月1日清晨5:58，载着“神舟八号”的“长征二号F”遥八运载火箭，在酒泉卫星发射中心载人航天发射场点火起飞。
飞船将与9月29日发射的“天宫一号”进行对接，“天宫一号”是中国为建立国际空间站而进行的探索性准备。
此次交会对接任务，是中国为发展空间技术、建立可以支持宇航员长期生存的空间站所作努力的重要部分。
中国载人航天工程新闻发言人周一称，如果此次任务圆满成功，下一步将在2012年开始两项类似任务，其中至少一项将是载人飞行。
中国2008年成为第三个宇航员成功进行飞船外太空漫步的国家，并于去年发射成功第二个绕月飞行器。
中国还计划于2012年实现无人飞行器登月并部署月球车，科学家在研究2020年之後实现载人登月的可能性。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。