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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 1日 星期二 07:26 BJT

中国“神八”发射升空

中国周二凌晨将“神舟八号”无人飞船发射升空，飞船将与正在轨道稳定运行的“天宫一号”目标飞行器进行对接。电视直播显示，11月1日清晨5:58，载着“神舟八号”的“长征二号F”遥八运载火箭，在酒泉卫星发射中心载人航天发射场点火起飞。飞船将与9月29日发射的目标飞行器“天宫一号”对接。路透

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