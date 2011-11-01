利比亚选举出新任临时总理

路透的黎波里10月31日电---利比亚国家过渡委员会（NTC）成员周一当着记者的面投票，选出的黎波里学者Abdul al-Raheem al-Qeeb为利比亚临时总理。

随着卡扎菲老家苏尔特被攻陷，卡扎菲本人随後被击毙，利比亚正式宣布“解放”，前临时总理贾布里勒（Mahmoud Jibril）兑现了届时他将辞职的承诺。

利比亚国家过渡委员会承诺，将在8个月後进行议会选举，随後耗时一年制定新宪法、组建过渡政府。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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