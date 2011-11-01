利比亚选举出新任临时总理

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透的黎波里10月31日电---利比亚国家过渡委员会（NTC）成员周一当着记者的面投票，选出的黎波里学者Abdul al-Raheem al-Qeeb为利比亚临时总理。
随着卡扎菲老家苏尔特被攻陷，卡扎菲本人随後被击毙，利比亚正式宣布“解放”，前临时总理贾布里勒（Mahmoud Jibril）兑现了届时他将辞职的承诺。
利比亚国家过渡委员会承诺，将在8个月後进行议会选举，随後耗时一年制定新宪法、组建过渡政府。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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