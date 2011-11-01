美经纪公司MF Global申请破产保护

* Jon Corzine掌控的经纪公司MF Global申请破产保护

* 监管机构对该公司能否生存表达"严重关切"

* 与Interactive Brokers之间进行的交易谈判破局--消息人士

* MF Global破产对市场的冲击可能受限

* 该公司的问题源于对欧元区债务危机的误判

路透纽约10月31日电---Jon Corzine掌控下的的期货经纪公司MF Global HoldingsMF.N周一申请破产保护,此前该公司对欧元区债务形势押注失误.这标志着他为重振其华尔街事业所作出的努力彻底失败.

现年64岁的Corzine曾先後执掌高盛(GS.N),出任参议员和新泽西州州长.他一直试图通过进行风险更高的交易,令拥有200多年历史的MF Global转型为迷你版高盛.

可自从监管机构迫使该公司披露对意大利、葡萄牙和西班牙等国债券的押注情况後,MF Global一下子变得乏人问津.

MF Global在不到一周内垮台,令其成为欧债危机在美国的最大受害者,并且是美国历史上以资产计第七大破产案.

一位熟悉内情的人士透露,在向Interactive Brokers Group(IBKR.O)出售资产的谈判于周一稍早破裂後,MF Global申请破产保护.MF Global的股票在上周暴跌,因该公司的信用评级被调降至垃圾级.

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监管机构曾对MF Global的生存能力表示"严重关切".该公司运营长Bradley Abelow在一份法院文件中称,公司在"监管机构所规定截止日期之前的有限时间内,没有获得可行的替代方案",之後才申请破产.

市场和监管机构对MF Global陷入困境迅速作出反应.Corzine在职业生涯中的冒险精神让他成为华尔街的顶级人物行列并进入政界,但也加剧了公司面临的问题.

"他们追逐有望非常赚钱的欧洲主权债务交易,但显然押注失败并拖累公司倒塌,"芝加哥零售券商PTI Securities and Futures副总裁Dave Westhouse认为.

**连锁反应**

MF Global的破产让人不禁回想起2008年金融危机高峰时雷曼兄弟的倒台.但市场人士指出,MF Global破产的影响要小得多,也会得到控制.

不过,这导致MF Global旗下2,870名员工及其交易对手在周一陷入一片混乱和迷茫之中,因为该公司暂停其股票交易,但一直等到美国市场开盘後很长时间才申请破产.

美国黄金、原油和农产品期货交易活动大幅放慢,因为该公司的破产迫使投资者匆忙调整交易仓位.

"最终投资者对它的所有信心都将消失殆尽."CRG Partners的重组顾问Michael Epstein表示,"我不确定这家公司实际会采取什麽重组行动.从某些角度而言,它其实是缩小版的雷曼."

目前尚不清楚华尔街对MF Global的风险敞口情况.

摩根大通(JPM.N)的一位消息人士称,摩根大通在MF Global一笔12亿美元联贷案中的风险敞口不足1亿美元.德意志银行(DBKGn.DE)在MF Global提交的法院文件中被列为债券持有者的受托人,面临10亿美元的求偿金额.

这两家银行均拒绝置评.

芝加哥的独立期货交易员Jeff Carter称,该事件对市场所产生的影响应该较小,与雷曼兄弟倒台、对冲基金资金被套于雷曼数月的情况完全不同.

纽约联邦储备银行暂停MF Globa从事与美联储相关的新业务.芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)、新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)和新加坡央行均以清算之外的某种形式暂停了MF Globa的经营活动.

欧洲清算所LCH.Clearnet宣布MF Global违约.(完)

--编译 徐文焰/肖群英/兰秀娟;审校 张涛

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