1日盘前分析：分歧加剧 短线调整蓄势

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经历上周五连阳後，昨日A股市场呈现震荡整理态势，沪综指收出阴十字星，受到消息面、技术面以及个股分化的影响，昨日沪综指考验上周五跳空缺口以及双底的颈线支撑。

从外围市场看，由于欧债危机解决方案缺乏有效的细节性内容，使得市场对欧债危机的乐观情绪逐渐消退，受此影响，欧美股市昨夜大幅下跌，A股市场也将受到一定的冲击。

从技术层面分析，经过连续的上涨後，短线获利盘较为丰厚，再加上前期套牢盘，股指上行阻力逐渐加大，不过，目前股指仍维持在5日线、双底颈线和缺口上方，本轮反弹并未终结。

当前投资者对後市走向仍存在较大的分歧，笔者认为，政策微调预期确立成为本次反弹的基础，但是其对实体经济的影响还有待进一步观察，而且这些政策对经济的影响更多体现在中长期，因此，短期内并不能改变经济运行方式。

鉴于目前经济仍处于减速通道，也就决定了本次反弹仅仅是阶段性反弹，至于反弹的空间和力度，还要看政策面变化，同时也要时刻关注成交量以及热点的变化。预计经过上周单边上涨後，未来大盘震荡盘升的可能性较大，但是大幅快速上行动力仍显不足。

消息面，财政部日前发布关于修改《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》和《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》的决定，上调增值税和营业税起征点。修订後的细则从11月1日起施行。分析人士表示，此举旨在贯彻国务院关于支持小型和微型企业发展的要求，减轻小微企业税负。（完）

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