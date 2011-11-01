中国股市盘前看点--11月1日

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)
--汇丰10月中国制造业PMI终值
--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议
--美国10月29日当周ICSC/高盛连锁店销售/Redbook连锁店销售、9月建筑支出、10月供应管理协会(ISM)制造业指数、10月达拉斯联邦储备银行企业活动指数
**宏观经济及政策面**
--继增值税扩围试点上海先行後,中国减税再有实质性进展.中国财政部称,将自今年11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业再带来"利好".
**重点行业和公司**
--中国证券报称,中国钢铁工业协会有关人士透露,目前三大矿山与中钢协正在讨论推出更加透明合理的定价新机制.
--商务部公布2012年农产品和工业品出口配额量,其中钨、锑、钼和锡等工业品出口配额量均较今年略减,碳化硅出口配额不变.
--财政部称,自11月1日起,原油天然气资源税率按销售额的5%徵收,焦煤的资源税率为8元人民币/吨,稀土矿为30-60元.
--中国南车(601766.SS)称,已收到铁道部近60亿元应收销售货品款,将对改善公司财务状况产生较为积极的影响.
--新华都(002264.SZ)称,拟以1.25亿元收购韩国易买得旗下四家超市子公司,快速切入江浙零售市场.
**海外动向**
--美国股市周一大幅收跌,本月录得20年来最大单月涨幅,因经纪公司MF Global Holdings Ltd申请破产保护以及对欧债危机的担忧重燃重创金融股.道琼工业指数急跌276.10点,或2.26%,报11,955.01点.
**关键点位**
--沪综指未来有可能进一步攀升至2,550-2,600点.(完)
--整理 冉莹; 审校 丁淑琴
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。