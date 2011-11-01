中国股市盘前看点--11月1日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)

--汇丰10月中国制造业PMI终值

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议

--美国10月29日当周ICSC/高盛连锁店销售/Redbook连锁店销售、9月建筑支出、10月供应管理协会(ISM)制造业指数、10月达拉斯联邦储备银行企业活动指数

**宏观经济及政策面**

--继增值税扩围试点上海先行後,中国减税再有实质性进展.中国财政部称,将自今年11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业再带来"利好".

**重点行业和公司**

--中国证券报称,中国钢铁工业协会有关人士透露,目前三大矿山与中钢协正在讨论推出更加透明合理的定价新机制.

--商务部公布2012年农产品和工业品出口配额量,其中钨、锑、钼和锡等工业品出口配额量均较今年略减,碳化硅出口配额不变.

--财政部称,自11月1日起,原油天然气资源税率按销售额的5%徵收,焦煤的资源税率为8元人民币/吨,稀土矿为30-60元.

--中国南车(601766.SS)称,已收到铁道部近60亿元应收销售货品款,将对改善公司财务状况产生较为积极的影响.

--新华都(002264.SZ)称,拟以1.25亿元收购韩国易买得旗下四家超市子公司,快速切入江浙零售市场.

**海外动向**

--美国股市周一大幅收跌,本月录得20年来最大单月涨幅,因经纪公司MF Global Holdings Ltd申请破产保护以及对欧债危机的担忧重燃重创金融股.道琼工业指数急跌276.10点,或2.26%,报11,955.01点.

**关键点位**

--沪综指未来有可能进一步攀升至2,550-2,600点.(完)