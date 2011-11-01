胡锦涛：欧洲有能力克服经济困难

路透维也纳10月31日电（记者 Sylvia Westall）---中国国家主席胡锦涛周一称，中国相信欧洲有能力克服经济问题，但没有谈及中国是否会对欧元债务危机出手相救。

中国称相信欧元能度过债务危机，但并未公开表示，将购买更多欧洲政府债券。中国目前正等待欧洲金融稳定机构（EFSF）投资细节颁布，再做决定。

胡锦涛正对奥地利进行国事访问，在与奥地利总统菲舍尔（Heinz Fischer）会谈後，通过德语翻译告诉记者，中国正密切关注现有困境下的经济发展状况。

胡锦涛称，中国相信欧洲有智慧、也有能力克服当前的困难。胡锦涛本周将出席在法国举行的二十国集团（G20）峰会。

欧洲金融稳定机构主管雷格林（Klaus Regling）周末试图说服中国投资其债券，并称可为投资者初期损失提供保证，而且如果中方愿意，该债券最终或以人民币计价发行。

胡锦涛称，经济不确定性是国际社会面临的难题，尤其对于大型经济体而言，促进经济增长和稳定、增进合作至关重要。

菲舍尔称，他认同胡锦涛对G20峰会重要性的看法，并称他在双方周一举行的会谈上，强调了人权问题。

据奥地利新闻社报导称，随同胡锦涛访奥的中国商务部长陈德铭承诺，中国将“积极支持”欧洲。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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