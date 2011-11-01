胡锦涛：欧洲有能力克服经济困难

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透维也纳10月31日电（记者 Sylvia Westall）---中国国家主席胡锦涛周一称，中国相信欧洲有能力克服经济问题，但没有谈及中国是否会对欧元债务危机出手相救。
中国称相信欧元能度过债务危机，但并未公开表示，将购买更多欧洲政府债券。中国目前正等待欧洲金融稳定机构（EFSF）投资细节颁布，再做决定。
胡锦涛正对奥地利进行国事访问，在与奥地利总统菲舍尔（Heinz Fischer）会谈後，通过德语翻译告诉记者，中国正密切关注现有困境下的经济发展状况。
胡锦涛称，中国相信欧洲有智慧、也有能力克服当前的困难。胡锦涛本周将出席在法国举行的二十国集团（G20）峰会。
欧洲金融稳定机构主管雷格林（Klaus Regling）周末试图说服中国投资其债券，并称可为投资者初期损失提供保证，而且如果中方愿意，该债券最终或以人民币计价发行。
胡锦涛称，经济不确定性是国际社会面临的难题，尤其对于大型经济体而言，促进经济增长和稳定、增进合作至关重要。
菲舍尔称，他认同胡锦涛对G20峰会重要性的看法，并称他在双方周一举行的会谈上，强调了人权问题。
据奥地利新闻社报导称，随同胡锦涛访奥的中国商务部长陈德铭承诺，中国将“积极支持”欧洲。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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