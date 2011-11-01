拉手网正式提交上市文件--IFR

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透11月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国在线团购网站拉手网向美国证交会（SEC）正式提交上市文件，申请于纳斯达克上市，募集资金1亿美元。据闻该公司将于近几日开始上市推介，并初步于11月中旬开始聆讯。
巴克莱(BARC.L)、中金和杰富瑞任是次交易的主承销商。较早之前，当高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)不再承销拉手网上市交易之後，野村曾传已获发行人委任。惟野村只证实了目前不在承销团中，未知原因。
拉手网的发行紧随其国际竞争对手Groupon之後。Groupon于10月21日开始为美国上市举行路演。据报导，由于投资者对Groupon股票的反应热烈、高于预期，故可能提高原有的招股价格区间。
据上市文件显示，拉手网成立于2009年，主要向消费者提供各类产品和服务的团购折扣。2011年前6个月，该公司录得3.91亿人民币（6,050万美元）的净亏损。
是次上市融资将用于扩充市场及销售网络、建立营运中心、提升企业资源统筹系统，以及用作一般企业用途。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 丁淑琴
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