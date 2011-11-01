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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 1日 星期二 09:28 BJT

纽卡斯尔3-1胜斯托克城

周一在英超联赛中，登巴・巴上演帽子戏法，帮助纽卡斯尔客场以3-1胜斯托克城，继续本赛季的良好开局。10场比赛过後，纽卡斯尔保持不败，排名升至第三。法国出生的塞内加尔前锋巴分别于第12分钟、半场结束前第五分钟与第81分钟进球，沃尔特斯在比赛结束前15分钟为斯托克城扳回一分。路透

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