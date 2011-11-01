中钢协正与三大矿山讨论更透明的矿石定价机制--报载

路透上海11月1日电---中国证券报周二报导称,中国钢铁工业协会有关人士透露,目前三大矿山与中钢协正在讨论推出更加透明合理的定价新机制.

中钢协人士指出,目前国外矿山正在广泛接触客户进行商谈,在当前由供需双方商定价格的基础上,三大矿山都已提出新的定价想法,但是否成行还需较长时间.

"商讨主要集中在铁矿石定价标准是参照指数还是参照现货,定价周期是季度、半年还是一年等模式.目前国际上也有不少呼声,要求建立更广泛的交易平台.目前各方案都尚在探讨中."该人士表示.

三大矿山包括巴西淡水河谷(VALE5.SA),力拓(RIO.L)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX).近期国际铁矿石价格出现单边大幅下跌,季度定价机制也已悄然变化.目前铁矿石交易已趋于现货交易,通常是一船一价,由各家企业与矿山进行协商.

中钢协副会长张长富表示,中国钢铁产量占全球45%左右,铁矿石需求占全球需求的60%左右.但目前国内存在港口库存压力,再加上市场需求低迷,很多钢厂已停产,铁矿石价格走高的可能性不大,有可能继续下行.

他还透露,今年前三季77家重点大中型钢企的前三季平均销售利润率仅2.99%,若扣除自有矿山利润和投资收益,钢铁主业的平均利润率仅1.5%左右,尚不及一年期人民币存款利率的一半.

国内最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)总经理马国强昨日表示,从目前国际环境和国内政策取向看,铁矿石价格应该是出现了拐点.宝钢目前正与巴西淡水河谷(VALE5.SA)商议四季度价格.如果按新的价格模式计算,四季度均价应该低于原模式的均价.

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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