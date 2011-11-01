美东北部遇罕见暴风雪 致12人死亡数百万家庭断电

10月30日在美国马萨诸塞州拍到的大雪导致一棵大树倒在一辆汽车上的图片。 REUTERS/Adam Hunger

路透波士顿10月31日电（记者 Lauren Keiper）---美国东北地区遭遇罕见且致命的10月暴风雪袭击，造成的大范围破坏周一仍未削除，220万户居民家中断电，学校停课，通勤交通受阻，万圣节活动被迫推後。

暴风雪自周六开始席卷从西佛吉尼亚州至缅因州的许多地区，到周日才停止，已经造成至少12人死亡，其中多数死于路滑造成的事故。

许多路面交通仍未恢复，人们只能绕行避开降雪导致的倒塌树木和掉落的电线。

据美国国家气象局称，很多地方的降雪量创下10月的最高记录，其中马萨诸塞州Peru镇的降雪量达32英寸（81厘米）。许多万圣节饰品被白雪覆盖。

电力部门的官员称，由于树叶尚未掉落，降雪导致树木不堪重负，因此这次降雪损毁的树木比多数冬季降雪天气造成的更多。

美国国家电网公司发言人格拉维斯（David Graves）称，“它（降雪）如同湿重的水泥，打落在树木和电线上，这才是造成破坏的真正原因。”

马萨诸塞州、康涅狄格州、新泽西州及其他遭遇降雪袭击的州所有居民恢复用电，可能还得几天时间。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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