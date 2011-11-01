香港《经济日报》：日圆惨被挟高 北京借监提防

（11月1日）

日圆昨升至二次大战後新高,日本央行被迫入市干预.美、欧、日都加推量化松宽政策,日本经济更患长期呆滞重疾,怕比美欧更差,但日圆仍被挟升,反映弱国无外交,亦无汇价话事权,中国要人民币国际化,必须借监慎行.日本央行上周再加大量化宽松印钞力度,将买债计划增加10%,至55万亿日圆,但仍未能遏止日圆升势,昨更飙上1美元兑75.31的二次大战後新高,日本央行迫不得已,直接入市干预,令日圆昨曾急跌至1美元兑79.53日圆.

美欧日量宽独日圆不断挟升.日本央行若希望此真能遏止日圆升势,则极可能是镜花水影.按理,一国不断加码量宽,其货币汇价应跌,外界看淡美元长期走势,底因正是如此.但事实是日本最近两、三年不断量宽,日圆却不断升值,此对经济已迷失20年、在3月天灾後急欲复苏、通缩泥淖未脱的日本,绝对是雪上加霜,慢性谋杀.

在国际政治上,日本更长期仰息美国,1985年广场协议日圆被迫升值,现在仍然如是.早前日圆与瑞士法郎同被视为避险货币,瑞士遏不住瑞郎升势後,索性放手一博,将瑞郎挂钩欧元,暂阻止了瑞郎升值的炒风.日本是主权国家,本应有权放手大干,极端如仿效瑞士,将日圆挂钩美元,避免日圆升势打击日本出口与复苏、加重通缩压力.但现实政治不容日本如此,美国实质行弱美元政策谷经济救就业,已是路人皆见,绝对容不得手下的日本作反,将日圆挂钩美元,妨碍其弱美元政策.

弱国无外交更无汇价话事权.市场正是看透日本既无经济又无政治本钱,反抗美欧,故瑞郎挂钩难攻後,资金加倍抢泊日圆,令日本苦不堪言,只能通过一再量宽、干预汇市等手段负隅顽抗.日本困境正是北京所要警惕的教训,除要力抗美国威迫人民币急速大步升值外,人民币正走向国际化,其步伐绝不能冒进,既要迎难而上、稳定向前,还要待厚建国家政经实力,并建立完善的金融、经济与汇价调控机制,能在国际舞台有力周旋後,才有条件让人民币自由浮动,才可免蹈日本覆辙.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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