《信报》：美经济虽好转 QE3阴影不散

（11月1日）

美国经济第三季增长加速,升幅达2.5%,纾缓了经济”二次探底”忧虑.由于近日美国联储局多名官员曾先後暗示,在经济低迷下,不排除推出第三轮货币量化宽松政策(QE3),令本周四联储局议息结果备受市场关注.照目前多项经济指标看,美国经济加速成长,但扩张动力的可持续性存疑.因此,即使QE3出台可能性不断弱化,但阴影始终挥之不去.9月份个人收入环比仅微升0.1个百分点,但按照对通胀作出调整的可自由支配收入作比较,则环比下降0.1个百分点,连续3个月下滑.很明显,消费增长伴随储蓄率下降,收入增长并无寸进,意味增长动力的可持续性并不可靠.9月每周工时为34.2小时,远低于40小时的正常水平.换言之,企业现有员工的生产力仍未充分利用,势必制约了企业主招聘新雇员的动力,使失业率居高难下.

目前,美国失业率在9%以上水平,成为奥巴马竞逐总统连任最大的绊脚石.按照奥肯定律,实际GDP增长2个百分点,失业率只能回落1个百分点.如今消费开支录得显着增长,但很大程度是立足于储蓄率下降的基础之上.美国纽约及波士顿联邦储备银行行长杜雷(William Dudley)与罗森格伦(Eric Rosengren)近日先後放出声气,表示经济低沉不振,若无突破,新一轮量化宽松是联储局可能的政策选项.可以说,美国经济复苏动力缺乏持久动力,就业市场无法改善,房地产市场疲莫能兴,QE3便会继续成为备选政策,并成为金融市场的波动藉口.

照发展形势看,美国经济衰退风险得到纾缓,欧洲债务危机也暂时压住,若美国推出新一轮货币量化宽松,强化全球的流动性,令欧洲面对更大的通胀压力,无疑对已岌岌可危的欧洲经济落井下石.另一方面, 20国集团金融峰会本周举行在即,在内外形势考量之下,联储局本周议息,预料QE3短期出台的机会甚微.但基于美国复苏步伐不稳,失业率居高难下,增长动力可持续性存疑,加上来自联储局内部”鹰派”要求释放QE3的压力,使货币量宽政策阴影始终难以消散.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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