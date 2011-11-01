中老缅泰同意开展湄公河联合执法

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京10月31日电---新华社周一报导称，中国、老挝、缅甸和泰国已达成共识，将就打击湄公河流域犯罪组织展开联合执法。
10月5日，两艘中国货船在湄公河“金三角”地区遭袭，13名中国船员遇害。
新华称，四国高官周一于北京会面，同意建立湄公河联合执法机制，以“应对湄公河流域安全出现的新形势”。
报导引述一份联合声明称，四国将加强情报信息交流，开展联合巡逻执法，联合打击跨国犯罪。
该声明并称，四国将“采取专项统一行动，彻底摧毁长期危害本流域安全的犯罪集团。”
泰国警方周日表示，九名泰国军人自首，承认杀害13名中国船员。
新华并称，四国“同意进一步采取有力措施，加大联合办案力度，尽快彻底查清‘10・5’案件案情，缉拿惩办凶手。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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